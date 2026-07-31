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31.07.2026 06:31:29
Capital Clean Energy Carriers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Capital Clean Energy Carriers hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Capital Clean Energy Carriers 0,510 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Capital Clean Energy Carriers im vergangenen Quartal 104,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Capital Clean Energy Carriers 104,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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