Capital India Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Capital India Finance ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Capital India Finance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Capital India Finance 1,28 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,41 Milliarden INR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,00 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Capital India Finance im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 13,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,33 Milliarden INR im Vergleich zu 6,16 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at