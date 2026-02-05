Capital Management REIT präsentierte Quartalsergebnisse

Capital Management REIT hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Capital Management REIT 0,430 EUR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,8 Millionen EUR – eine Minderung von 19,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,0 Millionen EUR eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,840 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Capital Management REIT ein Gewinn pro Aktie von 1,15 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,57 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,80 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at