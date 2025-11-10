Capital Management REIT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capital Management REIT veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 BGN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,670 BGN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,2 Millionen BGN – das entspricht einem Minus von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen BGN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at