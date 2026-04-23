Capital One Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capital One Financial hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Capital One Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 3,45 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,32 Milliarden USD – ein Plus von 42,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capital One Financial 13,55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at