Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|
22.01.2026 22:58:29
Capital One Financial Corp. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Capital One Financial Corp. (COF) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.057 billion, or $3.26 per share. This compares with $1.022 billion, or $2.67 per share, last year.
Excluding items, Capital One Financial Corp. reported adjusted earnings of $2.436 billion or $3.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 52.9% to $15.583 billion from $10.190 billion last year.
Capital One Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.057 Bln. vs. $1.022 Bln. last year. -EPS: $3.26 vs. $2.67 last year. -Revenue: $15.583 Bln vs. $10.190 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital One Financial Corp.
|
21.01.26
|Ausblick: Capital One Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital One Financial von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in New York: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Capital One Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)