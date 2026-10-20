Capital One Financial Aktie

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WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059

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20.10.2026 22:27:11

Capital One Financial Corp. Reports Rise In Q3 Income

(RTTNews) - Capital One Financial Corp. (COF) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $3.539 billion, or $5.61 per share. This compares with $3.192 billion, or $4.83 per share, last year.

Excluding items, Capital One Financial Corp. reported adjusted earnings of $4.076 billion or $6.69 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.4% to $16.344 billion from $15.359 billion last year.

Capital One Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.539 Bln. vs. $3.192 Bln. last year. -EPS: $5.61 vs. $4.83 last year. -Revenue: $16.344 Bln vs. $15.359 Bln last year.

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