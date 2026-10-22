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22.10.2026 06:31:29
Capital One Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Capital One Financial hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,83 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Capital One Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,36 Milliarden USD im Vergleich zu 19,69 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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