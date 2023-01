Capital One Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capital One Financial gab am 25.01.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 2,82 USD. Im letzten Jahr hatte Capital One Financial einen Gewinn von 5,41 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent auf 9,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,88 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 9,07 Milliarden USD belaufen hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17,71 USD. Im letzten Jahr hatte Capital One Financial einen Gewinn von 27,11 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 34,25 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 18,61 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 34,25 Milliarden USD gelegen.

