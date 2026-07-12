Capital One Aktie
WKN DE: A0SMU7 / ISIN: DE000A0SMU79
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12.07.2026 13:15:00
Capital One Flips Millions of Discover Cards to Its Own Platform on July 27. Can It Upsell Without Losing Them?
Capital One (NYSE: COF) is best known for issuing credit cards. However, it demonstrated that it had wider aspirations when it bought Discover, a payment processing company. Although the merger is complete, the integration process is still a work in progress. July 27 will be a big date to watch, since that's when some Discover products will start being integrated into Capital One's back end.The finance industry is highly regulated. The technology that supports financial businesses is complex, and each company typically has a proprietary system. Mistakes that affect customers are frowned upon by both customers and regulators. This is why July 27 is so important for Capital One shareholders to watch.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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