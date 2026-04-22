Provision Aktie
WKN DE: A0YJC4 / ISIN: US7441211049
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22.04.2026 12:21:00
Capital One increases provision for bad-debt expenses as earnings miss Wall Street consensus
The Virginia-headquartered bank reported a 72% jump in provisions for credit losses compared to last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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