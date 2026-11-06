Capital Partners öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Capital Partners hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Capital Partners -0,010 PLN je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at