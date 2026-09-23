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23.09.2026 06:31:28
Capital Partners präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Capital Partners präsentierte in der am 21.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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