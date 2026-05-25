Capital Partners vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Capital Partners hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Capital Partners vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at