Capital Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Capital Power lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Capital Power ein EPS von -0,920 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 718,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 665,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at