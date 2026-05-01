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01.05.2026 06:31:29
Capital Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Capital Power präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,04 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Capital Power noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 CAD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Capital Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,08 Milliarden CAD im Vergleich zu 775,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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