Capital Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capital Power hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 979,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 671,0 Millionen CAD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,880 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Capital Power 5,16 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 3,32 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,95 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

