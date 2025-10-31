Capital Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capital Power ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Capital Power die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 902,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Capital Power einen Umsatz von 745,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at