10.12.2025 16:16:07
Capital Power Unveils 2030 Growth Plan, Signs Major MOUs At Investor Day
(RTTNews) - Capital Power Corp. (CPX.TO) on Wednesday announced key 2030 targets at its Investor Day, including a 50 percent increase in U.S. capacity, 13 to 15 percent annual shareholder returns, and 8 to 10 percent annual AFFO growth.
The company announced two key agreements; one is a memorandum of understanding with Apollo-managed funds to form a $3 billion partnership aimed at acquiring natural gas assets in the U.S.
The other is a binding MOU for a 250 MW electricity supply deal with a top-tier data center developer in Alberta.
CPX.TO is currently trading at CAD 63.20, up CAD 2.33 or 3.56 percent on the Toronto Stock Exchange.
