Capital Power zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Capital Power hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,940 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,0 Millionen CAD – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capital Power 902,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at