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07.05.2026 06:31:29
Capital Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Capital Properties hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,090 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,5 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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