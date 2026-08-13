Capital Properties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capital Properties hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at