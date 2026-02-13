|
Capital Properties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Capital Properties stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,410 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,01 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.
