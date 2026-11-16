Capital Properties stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capital Properties hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at