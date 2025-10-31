Capital Securities A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Capital Securities A hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Capital Securities A 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 997,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 30,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 762,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at