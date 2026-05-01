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01.05.2026 06:31:29
Capital Securities A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Capital Securities A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Capital Securities A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 728,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 519,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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