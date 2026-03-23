23.03.2026 06:31:29

Capital Securities A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capital Securities A hat am 20.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capital Securities A ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 248,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 724,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,390 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,53 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 30,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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