Capital Securities A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Capital Securities A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,97 Prozent auf 1,02 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,04 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at