Capital Senior Living legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Capital Senior Living hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,770 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 122,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Capital Senior Living einen Umsatz von 91,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at