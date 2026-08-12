Capital Senior Living öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Capital Senior Living hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Capital Senior Living ein Ergebnis je Aktie von -0,160 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Capital Senior Living mit einem Umsatz von insgesamt 207,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 122,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at