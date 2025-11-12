Capital Senior Living stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capital Senior Living hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Capital Senior Living hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at