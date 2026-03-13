Capital Senior Living: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Capital Senior Living lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Capital Senior Living ein Ergebnis je Aktie von -0,490 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 97,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,220 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,540 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 381,14 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 304,33 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at