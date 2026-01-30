Capital Small Finance Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Capital Small Finance Bank präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,60 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Capital Small Finance Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,98 Milliarden INR im Vergleich zu 2,53 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,10 INR sowie einem Umsatz von 1,39 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at