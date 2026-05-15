Capital Southwest: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capital Southwest lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Capital Southwest im vergangenen Quartal 54,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Capital Southwest 28,1 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,90 USD. Im Vorjahr hatte Capital Southwest 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 245,94 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 157,73 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at