Capital Southwest legte Quartalsergebnis vor

Capital Southwest hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,10 Prozent zurück. Hier wurden 61,5 Millionen USD gegenüber 77,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at