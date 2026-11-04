Capital Southwest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Capital Southwest hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at