Capital Southwest stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capital Southwest ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Capital Southwest die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Capital Southwest 52,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at