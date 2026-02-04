Capital Southwest veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Capital Southwest gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Capital Southwest einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 61,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Capital Southwest 39,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at