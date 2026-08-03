Capital Trade Links gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Capital Trade Links hat am 01.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,82 Prozent auf 82,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at