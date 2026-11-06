Capital Trade Links legte Quartalsergebnis vor

Capital Trade Links hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,21 INR gegenüber 0,180 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 75,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 73,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at