Capital Trade Links: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Capital Trade Links hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Capital Trade Links 0,010 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Capital Trade Links im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 73,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 60,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at