Capital Trade Links stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Capital Trade Links hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 48,7 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,290 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 253,11 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 249,30 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at