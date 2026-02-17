|
Capital Trade Links stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Capital Trade Links ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Capital Trade Links die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,84 Prozent auf 57,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
