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29.05.2026 06:31:29
Capital Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Capital Trust hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,35 INR gegenüber 0,030 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Capital Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 96,0 Millionen INR im Vergleich zu 209,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 18,400 INR. Im Vorjahr waren 0,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 55,31 Prozent auf 423,57 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Capital Trust 947,88 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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