Capital Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Capital Trust hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 INR gegenüber 0,020 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Capital Trust im vergangenen Quartal 113,0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Capital Trust 252,0 Millionen INR umsetzen können.

