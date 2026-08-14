Capital Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Capital Trust gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,35 Prozent auf 120,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Capital Trust 126,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at