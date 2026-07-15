Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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15.07.2026 14:47:19
CapitaLand Ascendas Reit to divest Kim Chuan Telecommunications Complex for more than twice its acquisition price
The sale to an unrelated third party is for a consideration of about S$200.4 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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