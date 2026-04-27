Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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27.04.2026 17:28:01
CapitaLand Ascendas Reit’s portfolio occupancy dips to 90.5% in Q1; rental reversion slows
Occupancy in Australia falls 1.4 percentage points quarter or quarter; in Singapore, it slips by 0.6 percentage pointsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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