Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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28.07.2026 02:03:24
CapitaLand Ascott Trust H1 DPS flat at S$0.0253
After The Robertson House sale, manager expects at least one more divestment this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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