Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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27.04.2026 02:35:37
CapitaLand Ascott Trust Q1 distribution income ‘relatively stable’; RevPAU up 1% at S$137
The occupancy rate stands at 77%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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